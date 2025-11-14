Colloqui in corso per il rinnovo di Celik

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un gol per coronare uno splendido inizio di campionato. È un momento magico per Celik, che contro l'Udinese ha trovato la prima rete in Serie A con la Roma. Arrivato nell'estate 2022 dal Lille, a cui sono stati versati 7 milioni di euro e garantito il 15% sull'eventuale plusvalenza, il turco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Già da qualche settimana, visto l'apprezzamento di Gaspèrini, Massara ha iniziato i colloqui con il suo agente per prolungare l'accordo. Non c'è ancora l'intesa, con le parti che si stanno parlando per arrivare alla stretta di mano. Celik attualmente guadagna 2 milioni netti annui, potendo usufruire dei benefici del decreto crescita.