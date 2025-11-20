Champions Femminile: Roma in Belgio per il riscatto

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Trasferta belga per la Roma. Stasera le giallorosse sfideranno l'OH Leuven nella quarta giornata della fase campionato di Women's Champions League (ore 21, diretta Disney+). Fin qui solo sconfitte in Europa per le capitoline, contro Real Madrid, Barcellona e Valerenga, ed una classifica quindi che appare già compromessa; serve invertire il trend per provare a rientrare tra le prime 12 che accederanno ai playoff.

Il Leuven ad oggi ha collezionato un successo contro il Twente, un pari con il Paris FC ed un ko contro il Barcellona. Tuttavia le romaniste arrivano all'impegno odierno dopo il successo in campionato nel derby della Capitale, utile a consolidare il primo posto in solitaria: «Non penso che il cammino sia segnato. Ce la giocheremo mettendo in campo le nostre migliori possibilità e lo stesso vale per la scelta della formazione - ha assicurato Rossettini - quella che andrà in campo sarà la migliore possibile per provare a vincere».

L'obiettivo é ripartire dalle buone prove ma avere maggiore concretezza sotto porta: «Ci portiamo la consapevolezza dei progressi - ha aggiunto - e sicuramente dobbiamo migliorare nella finalizzazione. Non ci poniamo obiettivi: la nostra stagione ci impone di guardare partita dopo partita».

L'allenatore archivia anche il caso-Dragoni, dopo le polemiche plateali del padre domenica ai danni dello stesso tecnico: «Quello che succede fuori non intacca me, lo staff e la squadra. Con Giulia il rapporto é bello ed è una professionista esemplare. Nel nostro programma c'era che fosse titolare stavolta e così sarà».

Anche Greggi si unisce al mister: «Vincere un derby dà sempre qualcosa in più, questa carica deve trasformarsi in concentrazione. Abbiamo un girone difficile: il nostro percorso comincerà davvero contro il Leuven. C'è rammarico perché abbiamo creato tante occasioni e potevamo ottenere finali diversi, ma siamo cariche e non vediamo l'ora di scendere in campo».

Out Van Diemen, Haavi e Heatley, il club le ha concesso un permesso per tornare a casa.