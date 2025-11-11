Cercasi attaccanti: Gasperini ha fretta

IL ROMANISTA - La Roma ha bisogno di rinforzi il più in fretta possibile. Di innesti se non pronti all'uso, comunque velocemente adattabili ad un contesto che funziona. Questa la linea guida uscita dal meeting andato in scena a Trigoria lo scorso fine settimana alla presenza di Gasperini, Ryan Friedkin e Frederic Massara. Le esigenze sono ovviamente ben note e la lista dei desideri del Gasp parte dall'attacco, con la necessità di due pezzi nuovi: un esterno sinistro e un centravanti. Bailey e Ferguson avrebbero dovuto colmare queste carenze, ma, infortuni e sorte hanno detto altro. Massara ha già cominciato la ricerca da settimane. Sarà comunque un mercato fatto di opportunità da dover cogliere anche perché la Roma dovrà comunque muoversi dentro i parametri del settlement agreement firmato con la UEFA. Un'altra zona del campo sotto osservazione è la mediana, con El Aynaoui che partirà per la Coppa D'Africa. A Gasperini farebbe comodo un uomo in più lì in mezzo. Le esigenze sono chiare, le difficoltà per operare anche. Massara è al lavoro, Gasp aspetta.