Celik rinato, ringrazi Gasp

Zeki Celik è arrivato alla Roma - ancora in piena era Mourinho - come un ripiego o giù di lì. E così è stato vissuto dal mondo giallorosso: ci si può forse entusiasmare per un corridore, uno che certamente s'impegna ma qualità, beh, lasciamo perdere? E scarsissima è stata la fiducia che l'ha accompagnato nei suoi primi tre anni giallorossi. Serve un terzino destro, si andava ripetendo nel mondo romanista a ogni calciomercato. Lui, il ragazzo turco, correva, sbuffava e faceva finta di non sentire.

Finché non è sbarcato Gasperini, che gli ha cambiato la vita. Il gol che ha segnato all'Udinese - il suo primo in A - è stato bellissimo, favorito dalla sovrapposizione e l'assist di Mancini, ma è stato soprattutto ricco di significato, perché ha stabilito in modo definitivo che lui, Celik, è diventato un altro. [...] L'allenatore lo piazza dove gli serve, lui ci mette non solo applicazione ma, adesso sì, anche qualità. Da ripiego a sicurezza, da corridore e basta a corridore e tante altre cose. Durerà? Chissà.

Fatto sta che a noi la parabola di Celik ricorda quella di tanti calciatori che Gasperini ha avuto nei suoi nove anni all'Atalanta. [...] Non può essere un caso che con lui in panchina certi eventi si ripetano. Il caso, per definizione, si verifica una volta, invece di Celik è piena la storia di Gasperini.

(gasport - S. Agresti)