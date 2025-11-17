Celik e Wesley ad alta velocità

IL TEMPO (L. PES) - La strana coppia dell'alta velocità. Celik e Wesley tra le armi inaspettate della Roma targata Gasperini. Il brasiliano è stato l'investimento dell'estate per la corsia di destra, reinventato poi sulla fascia opposta. Celik è forse la sorpresa più grande di questo avvio di stagione: dopo un inizio di ottimo livello da centrale, Gasperini lo ha rilanciato come quinto a destra, portandolo a segnare il primo gol in Serie A alla quarta stagione nella Capitale. Fisicità e velocità tra le caratteristiche principali dei due esterni titolari anche complice l'assenza prolungata di Angelino. Una combinazione che nelle ultime settimane ha garantito alla squadra maggiore pericolosità offensiva e la possibilità di costante scarico sulle fasce. Gasperini ci ha lavorato e ci ha creduto con fiducia alzando gara dopo gara il livello di prestazioni con le alternative che hanno visto diminuire sempre di più il minutaggio. Tsimikas ha sprecato alcune chance, mentre, Rensch al momento sembra in fondo alle gerarchie. Tutto in attesa del recupero di Angelino che nelle ultime settimane ha ripreso a correre, ma, avrà bisogno ancora di alcuni giorni per trovare la forma che gli permetta di tornare a disposizione.