C'è Zirkzee nei piani di Massara per gennaio

IL TEMPO (L. PES) - Attaccanti cercasi. Era la priorità di Gasperini nel mercato estivo, figuriamoci ora che le punte della Roma non stanno rendendo. L'allenatore vorrebbe sia un centravanti d'area di rigore che un attaccante esterno di piede destro, un profilo in stile Sancho sfumato ad agosto. Ma Massara deve fare i conti con gli ultimi mesi dei stringenti paletti del Fair Play Finanziario e serviranno anche alcune uscite per accontentare il più possibile il tecnico.

Il primo nome sul taccuino del ds giallorosso è quello di Zirkzee, seguito con interesse anche dal Milan. L'olandese aveva scelto di restare al Manchester nonostante la corte del Napoli in estate per provare a giocarsi le proprie carte con Amorim. Ma le continue panchine ora aprono nuovi spiragli per l'ex Bologna che potrebbe partire in prestito. La Roma è tra le pretendenti maggiormente interessate anche se ancora non sono iniziate vere e proprie trattative per il centravanti che sembra pronto al ritorno in Italia dove ha avuto il picco massimo del rendimento.