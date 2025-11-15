C'è un attacco che va a scadenza. Massara in pressing su Zirkzee

Tra rinnovi e il mercato di gennaio che si avvicina, Massara ha già iniziato a pianificare il futuro insieme a Gasperini e i Friedkin. Quasi tutto il pacchetto offensivo della Roma ha il contratto in scadenza, Lorenzo Pellegrini, infatti, è solo il primo di una lunga lista alla quale si aggiungono Dybala, El Shaarawy, Bailey, Ferguson, Tsimikas e Celik. Storie diverse per tutti. L'argentino rischia seriamente di salutare la prossima estate. La sua volontà è quella di rimanere nella Capitale, ma si scontra con le esigenze del club che non può permettersi di trattenere un giocatore che guadagna otto milioni più uno di bonus. [...] Difficile, se non impossibile, un prolungamento per El Shaarawy che è finito indietro nelle gerarchie e ad oggi non rientra nei piani futuri. Quello più vicino al rinnovo è Celik. Nelle scorse settimane sono stati allacciati i contatti con l'agente. [...] Il decreto crescita - come successo in passato con Paredes e Svilar - può ancora essere applicato e sono previsti altri summit per arrivare alla fumata bianca. [...] Tsimikas, Ferguson e Bailey hanno deluso le aspettative e l'idea di Massara è quella di non esercitare il riscatto per nessuno dei tre. [...] Il nome in cima alla lista è quello di Zirkzee e la sensazione è che la società non abbia voglia di ridursi agli ultimi giorni per chiudere la trattativa. La Roma, però, deve trovare l'accordo col Manchester United che è propenso ad accettare il prestito ma vuole inserire un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. [...] Nel mirino anche Tel (Tottenham), Franculino Djù (Midtjylland) e Yuri Alberto (Corinthians). Piace anche El Mala del Colonia che è valutato 30 milioni, troppi per la Roma. In stand by la partenza di Evan Ferguson per raggiungere il ritiro della nazionale irlandese. La caviglia fa meno male, ma neanche ieri si è rivisto in gruppo. [...] Oggi è attesa la comunicazione ufficiale, ma la sensazione è che resti nella Capitale per continuare le terapie. Oltre a lui, ieri non si sono visti in gruppo Dovbyk, Angeliño, Dybala, Ndicka (che non andrà in nazionale) e Bailey. Gli ultimi due puntano ad esserci a Cremona. Ci saranno sicuramente i tifosi della Roma: l'ONMS ha dato il via libera alla vendita dei biglietti che saranno disponibili da lunedì alle ore 18.

(Il Messaggero)