C'è Ferguson. Dubbi in difesa, Pellegrini dal 1'

IL TEMPO (G. TUR.) - La caviglia è ancora dolorante, ma, prevale la volontà di lasciare il segno. Ferguson non è al 100% eppure si candida ad una maglia da titolare oggi contro la Cremonese, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. Il centravanti irlandese vuole sbloccarsi con la maglia della Roma ed è avanti nel ballottaggio con Baldanzi, l'altra opzione provata da Gasperini. Hermoso è rimasto nella Capitale per il leggero problema muscolare alla coscia accusato in allenamento. Salgono le quotazioni di Ziolkowski per sostituire lo spagnolo. Gasp potrebbe anche arretrare Celik e inserire uno tra Rensch e Tsimikas. Pochi dubbi, invece, sulla coppia in mediana dove Koné e Cristante viaggiano verso la partenza dal primo minuto, con El Aynaoui pronto a subentrare.