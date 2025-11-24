C'è anche Ferguson, Evan primo gol giallorosso: "Lo aspettavo da tantissimo"

Trecentonovantatrè giorni, quasi 13 mesi. Una vita, soprattutto per uno che di mestiere fa l'attaccante e i gol dovrebbe averli nel DNA. L'ultima rete di Evan Ferguson con la maglia di un club risaliva al 26 ottobre del 2024, un Brighton-Wolves 2-2. Una vita fa. Poi un digiuno infinito, interrotto ieri con il gol alla Cremonese: "È stato un momento bellissimo, lo aspettavo da tanto e non vedevo l'ora che potesse arrivare". Ferguson ieri ha stretto i denti, con quella caviglia che continua a dargli fastidio. [...] Ieri, si è preso una piccola rivincita, tra l'altro giocando con i colori della sua Irlanda. Giovedì contro il Midtjylland giocherà titolare e tenterà il bis. [...]

(gasport)