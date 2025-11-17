Caso Dragoni: il padre contro Rossettini

Una scena al limite del surreale. Nel post partita, Rossettini ha dovuto aspettare per parlare ai canali della Roma. Il motivo? È stato insultato dal papà di Dragoni, che ha raggiunto il punto della tribuna più vicino al campo per farsi sentire dall'allenatore: "Se lo avessimo saputo saremmo rimasti a Barcellona. Perché non fai giocare Giulia? Sei un co....ne". La scena è durata un paio di minuti e ha catturato l'attenzione di alcuni tifosi. L'allenatore ha fatto finta di non sentire e poi ha risposto alle domande dei cronisti. Rossettini sta gestendo la calciatrice dopo il gravissimo infortunio alla caviglia e il rientro in campo a inizio ottobre. Da quel momento, Giulia ha avuto minutaggio in tutte e nove le partite della Roma tra campionato e Champions, ritrovando anche la maglia azzurra.

(corsport)