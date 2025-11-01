Calciomercato Roma: primi contatti con Cristante per il rinnovo del contratto

La Roma pensa al rinnovo di Bryan Cristante. Il centrocampista è arrivato nella Capitale nel 2018 e ora porta la fascia da capitano al braccio. Il legame, secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe non finire nel 2027. Il contratto è in scadenza tra un anno e mezzo ma nei giorni c'è stato un primo contatto con l'entourage del giocatore per parlare di rinnovo. C'è la volontà di proseguire insieme.