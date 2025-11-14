Caccia alle punte: non solo Zirkzee. Piace Godts, costa oltre 20 milioni

Joshua Zirkzee prima di tutto, ma non solo lui. Già, perché Gian Piero Gasperini di attaccanti a gennaio ne vorrebbe due, anche per iniziare a ricostruire in anticipo un reparto che a giugno prossimo rischia di avere solo due giocatori a busta paga, Dovbyk e Soulé. (...) Ed allora l'altro nome che piace tanto a Trigoria è quello di Mika Godts, 20 anni, trequartista belga dell'Ajax, uno che può giocare da entrambe le parti dell'attacco. Quest'anno sta girando a 5 gol e 4 assist in 14 partite ed ha un costo non basso, oltre 20 milioni di euro. Ma la stagione non eccezionale dell'Ajax (quarto in classifica, a -11 dalla vetta del Psv Eindhoven) e la sua situazione economica potrebbero spingere il club di Amsterdam a venderlo anche prima. (...)

(gasport)