Caccia alla quinta: l'Europa ci premia, Italia al 3° posto nel ranking Uefa

Un turno europeo molto positivo per le squadre italiane, che con cinque vittorie su sette - inclusa quella della Roma - hanno fatto un importante passo avanti nel ranking UEFA stagionale. La classifica, al termine della stagione 2025/26, assegnerà un posto in più in Champions League ai due migliori campionati. Al momento l'Italia è terza, ma ha ridotto significativamente il distacco dalla Germania seconda, approfittando anche dello scontro diretto vinto dall'Atalanta contro l'Eintracht.

(...) La corsa è ancora lunga e ogni vittoria sarà cruciale. Al momento l'Inghilterra guida saldamente la classifica, la Germania è a quota 9,85 punti e l'Italia insegue a 9,57. È fondamentale non abbassare la guardia, perché alle spalle incalzano Portogallo e Polonia. Delude invece la Spagna, che ad eccezione del Real Madrid sta avendo un rendimento molto al di sotto delle aspettative.

(...) Siamo solo all'inizio della maratona, mancano ancora tre turni della fase a gironi. Per la Roma, attualmente quindicesima nel ranking generale di Europa League, il prossimo impegno europeo sarà la trasferta a Glasgow contro il Celtic. Ogni punto conquistato dai giallorossi e dalle altre squadre italiane sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo del quinto posto in Champions.

(gasport)