Caccia al nove

IL TEMPO (L. PES) - Avanti un altro. Gasperini ci riprova e stavolta è pronto a dare una chance a Ferguson. L'irlandese ha smaltito il problema alla caviglia e ieri alla ripresa a Trigoria ha partecipato all'allenamento col gruppo in vista della trasferta di Cremona di domenica. Sarà lui a guidare l'attacco della Roma con Soulé e Pellegrini confermati a supporto. Un'altra opportunità per il centravanti in prestito dal Brighton che proprio nel giorno in cui il tecnico lo aveva rilanciato titolare si era fatto male contro il Parma. Bailey ieri ha lavorato ancora a parte e non sarà al massimo della condizione, mentre, Dybala prosegue con ottimismo il recupero per la sfida col Napoli. Zirkzee resta il primo nome sulla lista di Massara, ma, Gasperini ha richiesto anche un'ala sinistra e un centrocampista vista la partenza di El Aynaoui per la Coppa D'Africa. L'olandese del Manchester United al momento è l'unica pista sondata con interesse da Trigoria. I Red Devils devono aprire alla formula del prestito, ma, l'ex Bologna gradirebbe il ritorno in Serie A e, pur non essendo un bomber d'area di rigore, la sua qualità aiuterebbe eccome il reparto offensivo a disposizione di Gasp. Da Cremona ripartirà il viaggio giallorosso, ancora lungo e pieno di curve, ma quel che è certo è che in panchina c'è una certezza non da poco.