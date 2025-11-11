Caccia al 9: Dovbyk che botta. L'assalto a Zirkzee non è più rinviabile

Adesso l'esigenza di intervenire nel mercato di gennaio e portare a casa una punta è più forte di prima. Di questo si è parlato negli ultimi giorni a Trigoria con il vicepresidente Ryan Friedkin, che ha confermato di poter intervenire laddove possibile. Gasperini ha richiesto una, se non due, nuove punte a maggior ragione dopo che ieri si è aggiunta la tegola Dovbyk: lesione al tendine del retto femorale per lui. I tempi di recupero sono di minimo 4 settimane, massimo 6. [...] Allora da ieri è ancora più forte l'idea di puntare tutto su Joshua Zirkzee, attaccante olandese che vuole lasciare il prima possibile il Manchester United. L'ex Bologna ha più volte ribadito di voler andar via, soprattutto in vista del Mondiale visto che anche questa volta il ct Koeman l'ha lasciato fuori dalle convocazioni. Il problema è il suo agente, che preferirebbe che il ragazzo restasse in Premier League per questioni economiche. Zirkzee, invece, preferirebbe l'Italia e la Roma.

Tra gli altri nomi monitorati da Massara c'è Jeremy Arevalo, l'uomo chiave con cui il Racing Santander sta dominando la Serie B spagnola. Il giovane ecuadoriano ha segnato 7 reti in 13 partite e può essere una scommessa importante. Il suo costo si aggira tra i 6 ed i 7 milioni di euro e il giocatore andrà in scadenza nel 2027. A Gasperini poi piace Said El Mala, ala sinistra del Colonia e che costa già 20 milioni di euro. Infine, Gianluca Scamacca sebbene ci sia da capire come cambierà la situazione con Raffaele Palladino.

(gasport)