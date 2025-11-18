Bryan, l'ultimo degli antidivi

Ci sono giocatori che la Curva sopporta e l'allenatore supporta: sino a quando, almeno, gli estremi non si mescolano. Sono cognomi da album Panini, nomi che scivolano alla lettura delle formazioni e si agitano prigionieri tra le scariche dello speaker. Invece no: saranno loro a farci prigionieri. Bryan Cristante ha 30 anni ed è uno di questi. Sbuffi di Milan, toccata e fuga al Benfica, scesi di Palermo e Pescara, morsi dì Atalanta e di Gasp. Quindi, Roma e la Roma: di José Mourinho, di Claudio Ranieri e dell'Ego di Bergamo in particolare. Riserva d'Europa con Roberto Mancini, capitano azzurro a Chisinau, Cris è il tipico centrocampista che, per saper riempire molte caselle - da stopperone d'emergenza a mediano, da mezzala a trequartista - confonde a tal punto il loggione da sembrare un figurante abbandonato alla boria dell'orecchiante di turno che ignora lo zoccolo duro e silenzioso che, viceversa, incarna e nutre. (...)

(corsport)