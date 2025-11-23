Bologna capolista per quattro ore, la Roma ci riprova: in alto c'è spazio

La felicità ha i minuti contati. È un campionato con il primato a ore, regala gioia a tanti, a turno. Intanto chi trova quello spazio libero lo occupa. Per quattro ore ieri c'è stato in testa anche il Bologna, una macchina quasi perfetta che a Udine ha infilato il nono risultato utile e il terzo successo in trasferta. Ma si fa presto a dire capolista. Quattro ore più tardi e in vetta è sbucato virtualmente il Napoli. E adesso vediamo cosa farà alle 15 la Roma a Cremona. Per il primato deve vincere senza Dybala, Dovbyk e Bailey. Gasperini si sta attrezzando, alla sosta era in testa con il dodicesimo attacco del campionato. E poi stasera il derby di Milano può cambiare di nuovo tutto: le distanze sono piccolissime, basta fermarsi un attimo e tutto cambia. Del resto questa è la Serie A, da sola c'è stata anche la Cremonese. Avanti un altro, c'è posto.

(La Repubblica)