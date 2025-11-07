Basta metà tridente

L'attacco, anche se dimezzato, non fa cilecca. Manca Dybala, ma ci pensano gli altri. Il suo amico Soulé e il suo sostituto Pellegrini. Sono loro che indirizzano il match di Glasgow. Si sbrigano a chiudere la sfida contro i Rangers, risultato in cassaforte già al minuto 36: l'uno-due nel primo tempo che permette alla Roma di riprendere quota (6 punti) in Europa League dopo le sconfitte in coppa all'Olimpico contro il Lille e il Viktoria Plzen. [...]

Gasperini ha, dunque, la risposta migliore dagli interpreti rimasti a disposizione per dare comunque un senso all'attacco. Oltre a Dybala, anche Ferguson e Bailey sono infortunati. E Baldanzi, alternativa per il ruolo di trequartista, non è stato inserito nella Lista Uefa. Il trio davanti è obbligato e dunque scontato. Con Soulé e Pellegrini c'è Dovbyk. La scelta finisce lì. In panchina l'unico cambio è El Shaarawy in campo ad inizio ripresa. Il tridente dell'emergenza, però, funziona. [...]

La curiosità chiama in causa l'assente più talentoso, cioè Dybala, La Roma in 14 partite (10 in campionato e 4 in Europa League) ha realizzato due reti cinque volte: a Nizza, nella notte del debutto in coppa, contro il Verona e il Parma all'Olimpico, contro la Fiorentina - sempre in campionato - al Franchi, e a Glasgow. Ma Paulo è stato titolare solo contro il Parma (a Firenze entrò sul 2-1 per i giallorossi). [...]

(corsera)