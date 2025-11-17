Baldanzi-Pisilli pedine di scambio

A Trigoria in questi giorni si respira un'aria serena. La vetta della classifica fa stare tranquilli, ma, c'è anche la voglia di non volersi accontentare. E non è un caso che Gasperini da ottobre aveva iniziato a parlare di mercato. Il focus è ovviamente il centravanti, ma, è altrettanto vero che se si potesse portare a termine altre operazioni, il tecnico sarebbe ancora più felice. Massara è quindi alla ricerca di occasioni e di soluzioni sul mercato. Una di quelle è utilizzare dei giocatori come pedine di scambio. In cima alla lista c'è Tommaso Baldanzi. Non è stato inserito in lista UEFA e ha racimolato pochissimi minuti in Serie A. Il Verona potrebbe rifarsi sotto e potrebbero aprirsi dei discorsi per due giocatori indicati dal tecnico: uno è Giovane e l'altro è Cissé, attualmente in prestito al Catanzaro.

Tra i giocatori che non stanno trovando spazio c'è anche Niccolò Pisilli, che sta vivendo una stagione di alti e bassi. Con l'Under 21 brilla, mentre nella Capitale fatica ad imporsi. Il prossimo mese sarà decisivo, soprattutto con El Aynaoui che partirà in direzione Coppa D'Africa. Da Genova, intanto, rimbalza una voce che De Rossi lo vorrebbe con sé e sebbene non ci sia ancora stato un contatto, la situazione è da seguire. Al Genoa, inoltre, c'è Morten Frendrup, giocatore che a Gasperini piace e non poco. Si monitorano anche Fabbian e Freuler del Bologna. [...] Tanto lavoro per Massara che continua i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. La Roma aspetta un'apertura per un prestito con diritto che ancora non c'è stata. Prima i Red Devils vorrebbero capire l'entità dello stop di Sesko e trovare un sostituto per Mbeumo che partirà con il Camerun. L'olandese vorrebbe cambiare aria anche in vista del Mondiale e in pressing su di lui c'è anche il West Ham. L'alternativa è Tel del Tottenham.

(Il Messaggero)