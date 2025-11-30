Baldanzi insidia da vicino Dybala. Ritorna Hermoso

Hermoso ha superato il test, stasera sarà regolarmente al suo posto. Con il ritorno dello spagnolo, così, Gasperini dopo due partite (Cremonese e Midtjylland) riavrà a disposizione la sua difesa titolare, con Mancini che tornerà a giostrare a destra (dove riesce ad accompagnare meglio la manovra offensiva) e Ndicka confermato ancora al centro. I dubbi, invece, sono tutti davanti. [...]

Il primo è quello tra Pellegrini ed El Aynaoui, con l'ex capitano però ampiamente favorito per almeno tre motivi: lo stato psicologico, l'attitudine a giocare sulla trequarti dando anche fastidio al regista avversario (Lobotka) e la situazione fisica del marocchino. L'altro, invece, è tra Dybala e Baldanzi, con il folletto giallorosso che insidia da vicino la Joya. [...]

(gasport)