Bailey si allena ancora a parte, Ferguson ok

[...] Bailey per ora è un flop del mercato estivo e dopo i due mesi di stop ad inizio stagione si è fermato altri quindici giorni a causa di una lesione al bicipite femorale. Su quindici partite ne ha giocate solamente cinque, di cui una da titolare. I dati di gol e assist sono ovviamente impietosi con la casella ferma a zero in entrambi i casi.

Neanche ieri si è allenato in gruppo, la speranza di Gasperini è di riaverlo almeno tra oggi e domani ma sicuramente a Cremona non potrà partire dal primo minuto. Un danno anche economico per i giallorossi che ad agosto hanno versato 3 milioni di euro nella casse dell'Aston Villa per il prestito oneroso. Il diritto di riscatto è fissato a 20, ma le premesse per vederlo anche il prossimo anno a Trigoria, almeno ad oggi, non ci sono. [...]

Chi invece oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo è Ndicka che ha smaltito il problema alla caviglia ed è pronto a tornare a guidare la difesa insieme a Hermoso e Mancini. Uno spiraglio per Angeliño che ieri è riapparso sui social giallorossi nella foto di gruppo scattata a Trigoria. Nelle scorse settimane aveva ripreso a correre sul campo e nei giorni scorsi è tornato a lavorare con il pallone. Piccoli passi in avanti dopo la bronchite asmatica che lo ha debilitato. [...]



Buone notizie per Ferguson che per il secondo giorno di fila si è allenato con i compagni e si candida per un posto da titolare, alle sue spalle pronti Soulé e Pellegrini. [...] L'unica volta nella quale loro tre hanno giocato insieme dall'inizio è la stracittadina vinta 1-0 grazie alla rete di Lorenzo. [...]

Nelle undici di campionato giocate fino a questo momento per ben nove volte il tecnico ha schierato un attacco diverso. Solamente nelle prime sfide con Bologna e Pisa è riuscito a proporre lo stesso tridente due volte di fila: quello composto da Soulé, El Shaarawy e Ferguson. [...]

(Il Messaggero)