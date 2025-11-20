Bailey out, oggi torna Ndicka

IL TEMPO (G. TUR.) - Gasperini deve ancora attendere. Nella giornata di ieri, sia N'Dicka che Bailey hanno lavorato nuovamente a parte. Il difensore ivoriano sta recuperando dalla distorsione alla caviglia che l'ha costretto a rinunciare alla convocazione con la Costa d'Avorio, ma oggi è atteso in gruppo. La sua presenza a

Cremona, quindi, non sembra essere in dubbio.

Il tecnico di Grugliasco spera di poter contare anche sull'attaccante giamaicano, fermo da un paio di settimane per la lesione al bicipite femorale della gamba sinistra rimediata in allenamento. Gasperini ha ritrovato anche gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, mentre Dybala prosegue il lavoro personalizzato con l'obiettivo di ottenere una convocazione per la sfida con il Napoli. Secondo allenamento consecutivo con il resto della squadra per Ferguson, il quale si è messo alle spalle il problema alla caviglia. Il centravanti irlandese si candida ad una maglia da titolare per domenica, con Pellegrini e Soulé che dovrebbero agire alle sue spalle.