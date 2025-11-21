Bailey lavora ancora a parte, Dybala prova ad accelerare

Meno due a Cremonese-Roma. Gasperini ieri ha ritrovato in gruppo Ndicka che ha smaltito il problema alla caviglia e sarà a disposizione per la trasferta di domenica. Guiderà la difesa insieme a Mancini e Hermoso. Slitta ancora il rientro di Bailey che ha lavorato a parte. Oggi effettua un provino decisivo per capire se potrà partire con il resto della squadra. Migliorano le condizioni di Dybala che punta alla sfida col Napoli. Ha iniziato a correre sul campo e spera di poter essere inserito almeno nella lista dei convocati. Per rivederlo dall'inizio, però, bisognerà aspettare perlomeno la gara col Cagliari in programma il 7 dicembre. (...)

(Il Messaggero)