Bailey e Ferguson: l'attacco adesso ha nuove soluzioni

Gasperini ha concesso due giorni di riposo al gruppo, con la Roma che tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per preparare la sfida con la Cremonese di domenica prossima. E l'allenatore giallorosso spera di arrivarci con un reparto offensivo molto più ricco dal punto di vista numerico. In settimana, infatti, Gasperini recupererà sicuramente Evan Ferguson, che sta per smaltire la distorsione accusata contro il Parma. Ma, conta di riavere a disposizione anche Leon Bailey. Tra l'altro, domani il Gasp riavrà a disposizione tutti i nazionali, ad eccezione di Wesley che rientrerà mercoledì. [...]

(gasport)