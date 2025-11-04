Ansia Dybala, oggi il verdetto sullo stop. L'attacco adesso è sulle spalle di Dovbyk

Più che luci a San Siro, una serata di lacrime per Dybala. Il rigore sbagliato (il primo dopo 18 realizzati con la Roma), la smorfia di dolore per il problema al flessore e gli occhi lucidi in panchina. Un campione troppo fragile che ancora una volta ha alzato bandiera bianca quando finalmente stava trovando continuità e magari sperava di finire nuovamente nella lista di Scaloni per l'amichevole in programma il 14 novembre contro l'Angola. (...) È già il secondo stop della stagione dopo quello rimediato con il Torino, lì il dolore lo aveva avvertito dopo un calcio di punizione. A marzo, invece, a seguito di un colpo di tacco. Movimenti naturali, nessun fallaccio. Praticamente una maledizione che da troppi anni lo tormenta. Oggi svolgerà gli esami strumentali, ma la lesione appare scontata. (...) Lo stop è un fulmine a del sereno e compromette ogni eventuale discorso per il rinnovo. Non c'è nessun appuntamento in programma tra Massara e l'agente. Il club valuterà col passare del tempo, ma se non dovesse offrire le giuste garanzie dal punto di vista fisico le strade si separeranno in estate. (...) Il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle di Dovbyk, che col Milan è entrato nel finale. Un solo tocco in tredici minuti più recupero. Troppo poco, anzi pochissimo. In Europa League partirà dal primo minuto con l'obiettivo di ritrovare la rete in trasferta che manca da marzo (Lecce). (...)

(Il Messaggero)