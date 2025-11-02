Angelino: corsa e pallone. Ma serve altro tempo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Servirà ancora del tempo per rivedere Angeliño a disposizione di Gasperini. Il terzino, sabato della scorsa settimana, ha avuto il primo approccio per una leggera corsa in campo e anche negli ultimi giorni si è rivisto sui prati verdi di Trigoria. Nelle prossime ore inizierà inoltre a riaccarezzare il pallone. Timidi segnali positivi per l'ex Lipsia, che però deve ancora avere l'ok dei medici per essere considerato recuperato ed iniziare quindi una vera e propria preparazione atletica dopo la bronchite asmatica che l'ha fortemente debilitato. L'ultima convocazione è quella del 2 ottobre con il Lille: Gasp lo aspetta a braccia aperte, ma bisognerà ancora attendere.