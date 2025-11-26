Anche Gutierrez va ko, in dubbio per la Roma

26/11/2025 alle 08:23.
Tanto per non farsi mancare nulla, avendo già un bel po' di folla in infermeria (un portiere, tre centrocampisti, un attaccante, ed un jolly di sinistra) il Napoli ha arricchito il mosaico e ci ha aggiunto un esterno basso di sinistra: il trauma distorsivo ad una caviglia ha escluso infatti Gutierrez dalla sfida contro il Qarabag ma quasi sicuramente anche da quello con la Roma. (...) E dunque, l'emergenza può dirsi ancora più evidente: ma in campionato ci sono anche Mazzocchi e Marianucci, due uomini su cui poter contare.

(gasport)