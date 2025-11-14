Ancelotti: "Gasp in testa è una sorpresa. Il mio Brasile mi ricorda la Roma di Liedholm"

GASPORT - Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo parlando anche della Serie A e della Roma. Le sue parole:

(...)

Sulla Serie A...

"Bella equilibrata e con la Roma in testa che é una sorpresa. Con Gasperini ho Wesley. e cui nel mio staff c'è Juan, ex giallocosso col quale parliamo tanto della Roma. Mi fa piacere vederla lì davanti".

(...)

Mette qualcuno davanti?

"Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. E poi Roma, Milan e Juventus se la giocheranno fino alla fine."

(...)

E il rapporto con i giocatori in nazionale?

"Ottimo. Abbiamo un gruppo di veterani molto serio, professionale, rispettato dal gruppo. L'ambiente è completamente diverso da quello di un club: in ritiro si gioca a carte, si sta insieme, si chiacchiera, i telefoni sono in secondo o terzo piano, c'è molta disciplina. I veterani tirano il gruppo e i giovani si adeguano non solo senza problemi ma con entusiasmo. C'è veramente una bella atmosfera. Non voglio sembrare romantico o nostalgico, ma mi sembra di essere tornato indietro ai tempi della mia Roma, quando ci spostavamo in treno perché Liedholm non amava gli aerei. Penso sia una questione di cultura condivisa, e poi tutti parlano la stessa lingua, cosa fondamentale che aiuta a unire il gruppo. C'è un grande companerismo per dirla alla spagnola".