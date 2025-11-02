Allegri e Gasp, specialisti in missione. Modric e Dybala, ciak si gira lo show

Sanno come si fa. Max & Gasp, gli specialisti. A loro, alla loro esperienza e al loro

mestiere, alla loro conoscenza delle pieghe del calcio italiano, Milan e Roma si sono

affidate in estate per riprendersi il futuro - leggi qualificazione Champions con annessi milioni - dopo i troppi esperimenti dell'ultima stagione, conclusa con un ottavo e un quinto posto. Quante affinità fra rossoneri e giallorossi, che si affrontano stasera a San Siro davanti a 75 mila spettatori, con la Roma che può prendersi la vetta solitaria della classifica superando il Napoli fermato dal Como. Buon per i Friedkin, che con Cardinale condividono la stessa visione di sport e business, proprietà made in Usa fra stadio di proprietà e sostenibilità finanziaria che però si

raggiunge solo attraverso i risultati sul campo. Quelli che finora non sono arrivati. Da qui, la scelta (saggia) di affidare la missione ad Allegri e Gasperini, 58 e 67 anni, 1.123 panchine in due in A fra le 515 di Max e le 608 di Gian Piero, che ne fanno i più esperti del torneo. [...] Stasera confermato titolare Leao (centrare nella testa di Rafa è difficile, ora sta ritrovando la condizione, sorride Max) che può giocare con Nkunku: la strana coppia. In mezzo, spicca il talento eterno di Modric: la lotta di classe con Dybala sarà la sfida nella sfida. Quel Dybala che fisicamente ha dato ottimi segnali. [...] Poche cose invece hanno fermato Gasperini fin qui alla Roma. Qualche infortunio. Un mercato che non lo ha soddisfatto. E giusto ieri un gatto che ha interrotto la sua conferenza stampa a Trigoria cominciando a miagolare, facendo tornare alla mente il Vinicius durante i Mondiali 2022. «Risponde lui al posto mio», ha scherzato il tecnico. [...] Per la Roma in verità è una conferma: nell'anno solare 2025, 8 punti più del Napoli e 11 dell'Inter. [...]

(Corsera)