Affare Zirkzee: prestito con diritto. Lo United apre, giallorossi pronti

Punta cercasi, con un nome ben cerchiato in rosso. Quello di Joshua Zirkzee. Per il quale la Roma ha contatti continui col Manchester United che ha già dato il via libera per la cessione in prestito con diritto di riscatto. Il club giallorosso pagherebbe solo quindi metà ingaggio dell'olandese (circa 1,8 milioni) per poi decidere se tenere anche in futuro l'ex Bologna per una cifra vicina ai 30 milioni. [...] L'altro obiettivo del ds Massara è Marthys Tel del Tottenham, anche lui con la voglia di fare le valigie visto che è stato escluso anche dalla lista Champions del club londinese. L'ala sinistra è considerato un futuro crack da Gasp che ha inserito nella lista dei desideri anche Franculino del Midtiylland e Yuri Alberto del Corinthians.

(Gasport)