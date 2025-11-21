Adidas-Sport e Salute, Dybala testimonial: «Qui per trasmettere i valori ai giovani»

IL TEMPO (R. MANGANARO) - «Lo sport ha guidato tutta la mia vita, è la mia luce». Le parole di Paulo Dybala diventano il filo rosso della nuova partnership triennale tra Sport e Salute e Adidas, presentata in uno Stadio dei Marmi illuminato da giochi di luce e storia. «Ogni volta che mi alleno sento l'energia che mi muove. Il movimento è libertà», ha dichiarato l'ambassador Adidas, invitando i ragazzi a riscoprire il piacere di muoversi. Una visione condivisa da Sport e Salute. «Sport, movimento, benessere: in queste tre parole c'è il senso della partnership», ha affermato l'Ad Diego Nepi Molineris, sottolineando l'obiettivo comune di riportare lo sport al centro della vita delle persone e ridisegnare luoghi simbolo come il Foro Italico. Il cuore del progetto è il programma «Scuola Attiva», sostenuto da Adidas per contrastare il drop-out giovanile e portare nelle scuole una nuova cultura del movimento. «Crediamo nel potere dello sport come forza capace di unire e trasformare», ha aggiunto Pietro Allievi, VP e Country Lead Adidas Italia. Tra luci, musica e il silenzioso dinamismo delle statue, l'alleanza lancia un messaggio semplice e potente: muoversi è vivere, e la luce del futuro si accende attraverso lo sport.