Accelerata sullo stadio della Roma: "Sarà uno tra i più belli al mondo"

Ecco, finalmente, l'atteso (da oltre un anno) progetto della stadio della Roma. L'annuncio lo fa il sindaco Gualtieri dal palco della sala Sinopoli, all'Auditorium, alzando per l'occasione di un decibel il tono della voce: «Siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo del nuovo stadio della Roma e sarà uno degli stadi più belli del mondo». [...]

La zona c'è da tempo, Pietralata, gli scavi archeologici sono partiti con le ruspe e, salvo inconvenienti legati a boschi e boschetti, l'arena giallorossa voluta dai Friedkin, sostenuta dalla delibera di pubblico interesse, punta ad aprire i cancelli, sì, entro il 2029, ma a diventare, almeno virtualmente, stadio entro l'anno prossimo.

Il perché lo spiega indirettamente Gualtieri: «Il futuro stadio della Roma è pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032 ed è un risultato che abbiamo fortemente voluto», dice il sindaco alludendo al termine del 2026 imposto dall'Uefa per presentare la candidatura dell'impianto alla rassegna continentale. [...]

(corsera)