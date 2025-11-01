A regola d'Artem

È stato il possibile colpo last minute del mercato estivo. Sicuramente il più ingombrante. Due mesi fa, lunedì 1 settembre, Dovbyk doveva solo preparare la valigia per lasciare la Capitale e andare a Milano. Massara e Tare hanno provato a scambiarsi al fotofinish i rispettivi centravanti. Il Milan avrebbe dato Gimenez alla Roma. Quindi Artem da Allegri e Santiago da Gasperini. Entrambi in prestito con diritto di riscatto. Non si arrivò all'accordo e chi sta a Trigoria, dove in attacco comunque il problema non è stato ancora risolto, adesso fa capire che è andata bene così. [...] Dovbyk è stato titolare in campionato solo due volte in nove partite - contro il Verona (primo gol stagionale, di testa) e a Firenze - e alle due reti ha aggiunto anche un assist. Appena 268 minuti in campo, con otto presenze (una in panchina), contro i 627 di Gimenez che, pur avendo giocato più del doppio del rivale, è ancora a digiuno, limitandosi all'assist contro la Fiorentina, l'unico match in cui non è partito titolare. Due centravanti che fin qui hanno dunque viaggiato al minimo, con il rossonero però in evidente svantaggio. [...] Anche se Santiago non è mai stato convinto di spostarsi nella Capitale, è stato il club giallorosso a chiamarsi fuori all'improvviso, bocciando l'operazione che avrebbe aggravato i conti e chissà se avrebbe migliorato il potenziale offensivo per Gasperini. Artem è rimasto e sa bene perché: il Milan chiese di inserire nell'intesa la cifra di 45 milioni per il riscatto a giugno del messicano. [...] Gian Piero il primo settembre è stato chiaro: meglio puntare su Dovbyk e rimandare ogni discorso a gennaio. Da quel momento focus quotidiano su Artem. Gasperini si è dedicato prima persona all'ucraino durante gli allenamenti. Addestramenti mirati. [...] La svolta sembra vicina: nel lavoro quotidiano comincia ad andare al tiro con continuità. È quello che vuole Gian Piero. E con il Parma, Artem ha lasciato il segno con il suo sinistro, potente e preciso. Anche per tornare titolare domani a San Siro, opzione che Gasperini non esclude a priori.

(Corsera)