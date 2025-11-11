A gennaio caccia al rinforzo

Emergenza in attacco? Gasperini spesa di poter contare su un supporto dal mercato invernale. Dovbyk si è infortunato e non garantisce affidabilità dal punto di vista realizzativo; Ferguson è ancora fermo a zero gol stagionali; Dybala segna ma la sua condizione atletica non gli permette di giocare sempre 90 minuti a partita. Ecco che allora i tifosi chiedono al club uno sforzo per trovare un centravanti che possa garantire gol nella corsa Champions. Come Joshua Zirkzee, che nelle prime 12 partite stagionali con il Manchester United ha giocato appena 90 minuti complessivi. E allora c'è una possibilità di vederlo in Serie A, così come Arnaud Kalimuendo, appena 66 minuti collezionati con il Nottingham Forest.

(corsport)