A Gasp non basta: «Una buona partita. Ma contro il Napoli servirà ben altro»

La discontinuità d'inizio stagione? Via, non è più in calendario. In campionato o in Europa League, è ormai una Roma da combattimento, sempre ispirata e alla costante ricerca del gol. Eppure Gian Piero Gasperini, in fondo al match di ieri sera, non è apparso pienamente soddisfatto dei giallorossi. Perché l'allenatore pretende sempre il massimo, dall'inizio alla fine, e la gara con il Midtjylland ha presentato a suo dire aspetti positivi ma anche note stonate. «Questa vittoria ci migliora molto la classifica ed è arrivata contro un'ottima squadra, ma noi non abbiamo fatto una bella partita - ha spiegato il tecnico-, è stata una gara a sprazzi. Siamo andati subito in vantaggio e avevamo il modo di gestirla meglio sotto il profilo tecnico, anche se è vero che si gioca tanto. Abbiamo sprecato un'occasione per una partita di crescita». Gasperini è quindi entrato nel merito delle sue valutazioni sulla prova complessiva dei suoi. Non omettendo nulla. Perché pur cercando di continuo varchi nei sedici metri, «abbiamo palleggiato un po' lentamente e fatto tanti errori in fase di costruzione quando c'era il modo invece di far giocare bene gli attaccanti - ha proseguito Gasp La stanchem ci sta, ma se non giochi bene devi correre per recuperare palla. Non ho visto problemi da un punto di vista fisico, semmai di precisione. Contro il Napoli dovremmo fare decisamente meglio». (...) E, di sicuro, una traccia importante da cui ripartire verso lo scontro diretto con gli azzurri è proprio la presenza di ieri dal 1' di Paulo Dybala (appena recuperato): perché con l'uomo di maggior talento in rosa in Roma si presenterà al top all'Olimpico. «Paulo ha recuperato e sta bene fisicamente - ha aggiunto Gasperini -, sul piano atletico non ha nessun problema, l'ho sostituito, però poteva finirla la partita. Ormai è pienamente recuperato, vediamo se può fare ancora a quel ruolo (falso nove, ndr) oppure giocare più esterno». (...)

(gasport)