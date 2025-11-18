A Cremona inizia il lungo tour de force. Quattro mesi senza respiro con 24 gare

Arrivederci alla prossima sosta. Da oggi la Roma torna a fare sul serio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista della delicata trasferta di Cremona. Dallo Zini - dove ci sarà una vera e propria invasione da parte dei tifosi giallorossi - alla gara col Lecce del 22 marzo passeranno quattro mesi senza nessuna interruzione. In mezzo ben ventiquattro partite tra cui diversi scontri diretti: due volte contro il Napoli, il Milan in casa, le trasferte di Torino e Bergamo oltre al doppio impegno col Como che ormai non si può non considerare tra le squadre più forti della Serie A. I match, inoltre, posso aumentare in base al percorso nelle coppe degli uomini di Gasperini. (...) La Roma è solida in difesa e nei principali cinque campionati europei solo l'Arsenal ha subito così pochi gol (5). Un pacchetto arretrato composto da Svilar, Mancini, Ndicka e Hermoso costruito negli anni praticamente a costo zero (è stato pagato solamente il cartellino di Gianluca) che con Gasp sta migliorando di gara in gara. Oltre ai difensori ci sono una serie di titolarissimi come Cristante, Wesley, Koné e Celik che sono diventati intoccabili. Ma ora anche chi ha giocato di meno dovrà dare qualcosa in più. La Coppa d'Africa per circa un mese porterà via Ndicka e El Aynaoui e di conseguenza i giovani avranno più spazio. In difesa Ziolkowski e Ghilardi potranno giocare di più. (...) Tra i giovani c'è anche Rensch che scalpita. Non gioca dal primo minuto da quasi due mesi e le ottime prestazioni di Celik lo hanno fatto finire quasi nel dimenticatoio. Ma l'obiettivo di Gasp è quello di utilizzare tutti per far respirare i titolari in questi quattro mesi nei quali si giocherà senza sosta ogni tre giorni. (...) A Cremona, a meno di sorprese, torneranno Ferguson e Bailey, ma non ci saranno ancora una volta Dybala e Dovbyk. L'ucraino rischia di tornare solamente a fine dicembre mentre Paulo spera di anticipare il tempo ed esserci tra Napoli e Cagliari. Non c'è ancora una data per il rientro di Angelino.