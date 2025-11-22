A Cremona il primo freddo di stagione: allo Zini attesi 5000 tifosi giallorossi

IL ROMANISTA (A DI CARLO) - Il messaggio è rivolto alle migliaia di tifosi che all’alba di domenica partiranno alla volta di Cremona per sostenere la Roma di Gian Piero Gasperini nell’insidiosa ma elettrizzante trasferta allo Stadio Giovanni Zini: copritevi e anche bene. Perché l’autunno sta per salutarci e l’inverno darà una sua convincente anteprima nel week end che si aprirà a breve. Nella nottata le temperature crolleranno e si avvicineranno allo 0° ma sembra scongiurato il rischio di assistere alla sfida sotto una copiosa nevicata: il cielo sarà nuvoloso, non dovrebbe nemmeno piovere ma farà molto freddo, con 3-4 gradi percepiti durante la gara. (...) A Cremona si aspettano infatti almeno 5000 tifosi della Roma al seguito della squadra di Gian Piero Gasperini, ma è un numero che è destinato a salire vista la concreta possibilità di vedere molti altri supporters giallorossi, residenti nel Nord Italia, presenti negli altri settori dell’impianto lombardo. (...)

