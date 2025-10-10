Zirkzee vuole lasciare lo United. A gennaio da Gasp?

Dopo essersi affacciato mercoledì pomeriggio, Dan Friedkin è tornato a Trigoria anche ieri. Stavolta, però, meno convenevoli e più strategia. Nel senso che se nel primo giorno il presidente ha fatto i complimenti un po' a tutti e guardato l'allenamento della squadra, ieri si è concentrato più sulla fattibilità di alcune operazioni. Commerciali (riunioni con il responsabile commerciale Michael Gandler a caccia del nuovo sponsor) ma anche di mercato, ovviamente, per andare ad ac-contentare già a gennaio Gian Piero Gasperini. E tra i giocatori che stanno seguendo a Trigoria è spuntata anche un'idea intrigante, quella che porta dritti dritti ancora in Inghilterra (da dove la scorsa estate sono arrivati Fergu-son, Bailey e Tsimikas), ma stavolta a Manchester. Lì, con lo United, gioca infatti da oltre un anno Joshua Zirkzee, l'olandese che aveva meravigliato un po' tutti con la maglia del Bologna, per poi invece non riuscire a ripetersi con i Red Devils. Insomma, la Roma per gennaio va a caccia di un attaccante, che potrebbe essere o un centravanti o un trequartista sinistro. Molto dipenderà anche da come andranno le prossime partite. (...) L'olandese è finito in panchina, mettendo insieme solo 82 minuti e cedendo il campo al brasiliano Matheus Cunha (7 partite e zero reti) e allo sloveno Benjamin Sesko (8 partite e due gol per lui). A togliergli spazio, poi, anche l'altro arrivo, Bryan Mbeumo (anche lui 8 gare e due reti). E tutto que-to nonostante un altro pericoloso concorrente come Rasmus Hojlund abbia lasciato la squadra, trasferendosi al Napoli. Il futuro Ecco perché Zirkzee vuole andare via, anche per non rischiare di perdere il Mondiale, visto che - ad esempio - in questa ultima tornata il ct "orange" Ronald Koeman lo ha lasciato fuori dai convocati. Ed allora il giocatore ha già fatto sapere al suo agente di trovargli una sistemazione per gennaio, pure in prestito. Un'ipotesi che chiaramente non dispiacerebbe alla Roma, considerando anche la situazione attuale delle casse giallorosse. Insomma, potrebbe arrivare un giocatore che già conosce bene il campionato italiano, che può svolgere i due ruoli e che costerebbe relativamente poco. Anche a livello di ingaggio, visto che Zirkzee al Manchester United guadagna 3,6 milioni più bonus (...) Sul giocatore anche West Ham ed Everton. (...)

