Zirkzee-United, è crisi: Gasp lo vuole alla Roma. Si muove anche il Como

Joshua Zirkzee ha vissuto la sua miglior stagione con la maglia del Bologna e in questo momento di difficoltà sta guardando nuovamente alla Serie A. Al Manchester United, gioca pochissimo ed è scontento, tanto da aver attirato l'interesse di alcuni club anche di Premier. In pole c'è la Roma di Gasperini, ma, occhio al Como. [...] L'olandese attualmente è chiuso da Sesko, Cunha e da Mbeumo ed il rischio è quello di perdere il Mondiale con l'Olanda. La Roma è una spettatrice interessata alla vicenda, perché non è ancora convinta di Dovbyk. I giallorossi, però, lo potrebbero prendere solo in prestito per evitare di sforare con il fair play finanziario. Zirkzee è anche il sogno del Como che ha i mezzi per acquistarlo e ci sta seriamente pensando.

(gasport)