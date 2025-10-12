Ziolkowski ok con la Polonia. Boniek: "Migliore in campo"

«Bravo, sei stato il migliore in campo». E quando il complimento arriva da una leggenda come Zibl Boniek devi crederci per forza. Di Jan Ziolkowski da qualche ora si parla in tutta la Polonia. II giovane difensore giallorosso ha esordito in nazionale maggiore nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda, restando in campo per tutta la partita e convincendo il ct con una prova solida e matura. [...] Un riconoscimento importante per il difensore classe 2004 che ha convinto anche Gasp. Ziolkowski, infatti, ha superato Hermoso e Ghilardi nelle gerarchie e in allenamento ha impressionato più di un compagno (su tutti Mancini) per quelle qualità che avevano convinto il ds Massara in estate a spendere più di 6 milioni per portarlo dal Legia Varsavia alla Roma. [...]

(Gasport)