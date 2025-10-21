Ziolkowski cresce e spera in una maglia

IL TEMPO (GAB.TUR) - Personalità da vendere con un futuro tutto da scrivere. Dopo esser rimasto in panchina nelle prime partite, Jan Ziolkowski sta trovando sempre più spazio in una Roma che ha nella difesa il suo punto di forza. Sabato scorso, il giovane polacco ha collezionato trentacinque minuti contro l'Inter, rendendosi protagonista di una lotta tra ventenni con Pio Esposito. Tanti i duelli vinti e un carattere difficile da riscontrare in un ragazzo del 2005. «È un acquisto che ha visto Massara, io l'ho visionato soltanto in video» aveva affermato Gasperini prima della gara con il Pisa. Ziolkowsi sta scalando le gerarchie, ha già festeggiato l'esordio nella nazionale maggiore della Polonia e giovedì spera di ottenere la prima titolarità contro il Viktoria Plzen dove invece difficilmente si rivedrà Angelino. Ieri, Leandro Castan è tornato a Trigoria, ha assistito all'allenamento della Roma. «Vengono i brividi» è stato il commento dell'ex difensore giallorosso, il quale ha anche ringraziato Pellegrini per aver regalato una maglia a ciascuno dei suoi tre figli.