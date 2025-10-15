Wesley torna in gruppo, riecco Angelino. Bailey: rincorsa per l'Europa League

Wesley corre, Angelino quasi. E Bailey tornerà a piccole dosi. La Roma ieri ha ripreso ad allenarsi a Trigoria, in vista del big match con l'Inter, sotto gli occhi di Ranieri e il ds Massara. Gasperini ha potuto contare sui primi giocatori rientrati dalle nazionali tra cui Koné, Tsimikas e Dovbyk. Il tecnico ha riabbracciato pure Wesley, tornato in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia. A partire da oggi sarà disponibile anche Angelino, che ieri ha svolto lavoro in palestra. Ancora individualmente, invece, Bailey. La visita è andata bene, ma, ora bisogna essere prudenti, soprattutto ora che sulla trequarti sono tornati anche Dybala e Pellegrini. Probabilmente il giamaicano sarà arruolabile per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.

(gasport)