Wesley ok: domani con il gruppo

[...] Domani pomeriggio la squadra tornerà al Fulvio Bernardini per cominciare ufficialmente i lavori di preparazione al match di sabato prossimo contro l'Inter. Attesi in gruppo sia Wesley che Bailey, entrambi di rientro dai rispettivi problemi fisici e pronti a strappare una convocazione contro la squadra di Chivu. Se è scontata la presenza del brasiliano, l'attaccante giamaicano dovrà invece dimostrare di essere in una condizione accettabile per poter lavorare con i compagni ed essere ufficialmente a disposizione. [...] Spera in una convocazione per domenica prossima, per poi cominciare a raccogliere minuti a partire dalla sfida di Europa League contro il Vitkoria Plzen. Atteso il rientro martedì anche di Angeliño, non ancora al suo meglio.

(corsport)