Wesley ancora out. Ferguson recupera. Attesa per Bailey

La sfida all'Inter si avvicina, ma Gasperini deve ancora fare i conti con le assenze. Oltre agli 11 nazionali sparsi per il mondo, infatti, il tecnico non ha ancora recuperato Wesley, alle prese con una contusione alla caviglia. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il brasiliano non è ancora pronto per allenarsi. (...) Resta in dubbio, invece, l'impiego di Bailey che tornerà ad allenarsi in gruppo solo la prossima settimana. Una nuova risonanza ha certificato l'assorbimento della lesione, ma è meglio non rischiare. Il giamaicano potrebbe finire comunque tra i convocati, ma il suo impiego in campo è previsto per la sfida con il Viktoria Plzen del 23 ottobre. (...) Notizie positive, infine, da Ferguson che ieri si è allenato con l'Irlanda segnando anche un bel gol. Il problema alla caviglia che gli aveva impedito di giocare contro la Fiorentina è ormai alle spalle.

(gasport)