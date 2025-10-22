Vinte otto su otto. L'Ostiamare di De Rossi prima in Italia

Neanche un mese fa, un drone si è alzato sul pontile di Ostia. Sotto c'erano centinaia di persone, con il colore viola a dominare, nel giorno dell'80mo compleanno dell'Ostiamare: il risultato sono state immagini iconiche, mentre sul lungomare era stata allestita una mostra a riassumere attraverso foto e maglie la storia della società, nata nel 1945. (...) Da quando Daniele De Rossi ha preso in mano la società, l'Ostiamare ha ribaltato la sua immagine, avvicinandosi sempre di più a quella di un club professionistico, nonostante giochi in Serie D. La prima squadra è tornata all'Anco Marzio, impianto che nei prossimi mesi sarà oggetto di un ulteriore restyling per renderlo ancora più a disposizione della comunità di Ostia e non solo dei tesserati. (...) In Serie D, invece, l'Ostiamare vola: ha vinto 8 partite su 8 nel girone F. Nessuna squadra in Italia tra la Serie A e la D è a punteggio pieno come quella di David D'Antoni. (...) Ci hanno provato diverse squadre a diventare «la terza di Roma»: dalla Lodigiani alla Cisco fino alla Lupa Roma. Il Guidonia, quest'anno in C, fa Comune a sé: Ostia, invece, fa parte del Comune di Roma, e dela Roma potrebbe diventare anche una delle case, qualora il club giallorosso decidesse di formare la squadra Under 23. Il contratto tra De Rossi e la Roma è stato risolto, i rapporti e l'amore restano.

(corsera)