Vertice a Trigoria. C'è Ranieri

IL TEMPO (L. PES) - Non solo EFC. La giornata di Dan Friedkin è proseguita poco dopo le 12 a Trigoria, dove già mercoledì aveva assisti-to all'allenamento e avuto pochi fugaci incontri con Massara e altri dirigenti. Nel pomeriggio di ieri, però, nel centro sportivo c'era anche il senior advisor Claudio Ranieri che ha partecipato alle riunioni con Gasperini e direttore sportivo. Al centro, ovviamente, il futuro della squadra soprattutto dalla prossima estate post Fair Play Finanziario. L'allenatore ha ribadito la necessità di avere rinforzi in attacco soprattutto dopo i dati delle prime giornate dove sì la Roma è prima, ma alcuni problemi restano. Non solo campo per il numero uno giallorosso che a Trigoria ha anche avuto modo di incontrare gli altri dirigenti in materia finanziaria e commerciale, soprattutto legati al discorso ricavi e sponsor. Intanto prosegue la preparazione del match contro l'Inter di sabato prossimo, nessuno degli assenti di ieri (Angelino, Bailey e Wesley) si è allenato col gruppo ma il giamaica-no spera di strappare almeno una convocazione simbolica contro i nerazzurri.