Una sfida contro se stessa

Alla faccia dei criticoni in servizio permanente effettivo, tipo coloro che sono abituati a valutare soltanto il risultato (vinci, hai giocato bene; perdi, hai giocato male), Gian Piero Gasperini è costretto anche stasera ad andare a caccia della prestazione. (...) Rischiando, ovviamente, di fare i conti con un flop. Percorso obbligato, però. Contro il Viktoria Plzen altro giro, altra Roma e ennesimo tentativo di migliorare la prestazione precedente. (...) In realtà, lui deve fare di necessità virtù. E gli esperimenti, le trovate, i numeri a colori che hanno accompagnato le prime nove partite ufficiali della Roma sono stati atti dovuti, legati essenzialmente alla mancanza di uomini per un calcio diverso. I principi sono quelli soliti, sostiene, ma la realtà non li riconosce. Un processo di crescita passa anche attraverso esperienze dolorose (vedi la sconfitta contro l'Inter) ma i segnali positivi - se ci sono - vanno sempre riconosciuti (vedi il secondo tempo della sconfitta contro l'Inter). (...) Una sfida continua contro se stessa, la sua. È il destino di chi vorrebbe essere grande, ma sa che non lo è; e di chi sa che con un'altra qualità all'interno del gruppo il viaggio sarebbe stato meno complicato.

(M. Ferretti - corsport)