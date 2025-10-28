Una Roma vecchio stile, non solo equilibrio: Bryan una garanzia, ora servono i gol

"Si tratta di un giocatore di assoluta maturità e che conosce il gioco", così Gian Piero Gasperini parla di Bryan Cristante, giocatore che finalmente qualcuno è in grado di apprezzare. [...] Lui è lì e nessuno ne fa a meno, ed è così da quando è arrivato: da Di Francesco a Gasp, passando per Mourinho e De Rossi, è riuscito a mettere tutti d'accordo. Nelle ultime cinque stagioni, Cristante ha saltato solamente 15 partite e mai per sua scelta. Eppure si va a dire che la sua presenza in campo è sinonimo di un livello medio-basso della squadra. È pur vero, però, che tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere ad un livello più basso del suo. [...] Gasperini lo ha riproposto nel ruolo in cui l'aveva inventato ovvero da trequartista incursore. A Reggio Emilia ha chiuso Matic e si è proposto in avanti ricoprendo lui il ruolo di falso 9. [...]

(Il Messaggero)