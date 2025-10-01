Una rete subita. Solo il Milan concede meno

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Non si passa mai, o quasi. Solo Simeone è riuscito a battere Svilar in questo avvio di campionato. Con una rete subita in Serie A, la Roma ha la miglior difesa dei top cinque campionati europei. La solidità mostrata con Ranieri non è stata smarrita con Gasperini, che all'Atalanta si è fatto apprezzare soprattutto per i numeri offensivi. Ma questo aspetto può sorprendere fino ad un certo punto. «Le mie squadre hanno sempre cercato di fare un gol in più dell'avversario, anche se negli ultimi anni abbiamo migliorato molto la fase difensiva» aveva dichiarato il tecnico giallorosso nella sua primissima intervista nella Capitale. La tendenza della Dea nelle ultime stagioni, infatti, racconta di una squadra passata dai 48 gol incassati nel 2021/2022 ai 37 - due in più della Roma - dello scorso anno. Nelle prime cinque giornate, la squadra di Gasperini è seconda, alle spalle del Milan, per tiri concessi (47). Mancini, N'Dicka, Hermoso e Celik - i più utilizzati - costituiscono un muro difficile da superare. Con il Lille potrebbe esserci qualche cambio. Il difensore azzurro non ha saltato un minuto fin qui, l'ivoriano si è risparmiato solo gli ultimi venti con il Verona, mentre il turco - titolare nelle ultime tre - ne ha collezionati 282. Lo spagnolo (291 minuti) potrebbe tornare titolare. Più difficile ipotizzare l'impiego dall'inizio di Ziolkowski, che ha esordito con il Verona, e Ghilardi, ancora mai utilizzato.