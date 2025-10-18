Una notte da Roma: "Scopriamo chi siamo"

Chiamala, se vuoi, un'occasione. Per capire cos'è la Roma, per infrangere un doppio tabù,

per continuare a gustarsi il primato in classifica. Roma-Inter di questa sera racchiude di tutto un po'. Gasperini - che negli ultimi quindici incroci con i nerazzurri non ha mai vinto, perdendo in 10 occasioni - ne è consapevole e in conferenza gioca al gatto col topo: «Tutti parlano di obiettivo Champions perché porta un sacco di soldi. Nessuno parla di scudetto ma solo di zona Champions, il motivo dunque è economico. Io rispetto le opinioni di tutti, per carità. Non so quale sia l'obiettivo del club. Io ho obiettivi tecnici che sono diversi da quelli economici e vanno valutati di partita in partita. Mi fermo a quelli, ora siamo in una buona situazione e ce la giocheremo. [...] Ma l'aria che respira gli piace poco. Come se tutto fosse dovuto, come se sia normale vedere la Roma - che non batte l'Inter all'Olimpico da 9 anni - in testa alla classifica. No, non è normale perché la rosa - come rimarcato a più riprese - per lui non è nemmeno da prime quattro piazze. Senza contare che c'è ancora tanto da migliorare: «Chiaramente ci vogliono più giocatori forti, anche se in alcuni ruoli siamo ben coperti. Tutti ci auguriamo di riuscirci, siamo in una fase in cui sono importanti le prestazioni. Sono quelle che ti fanno poi sentire più convinto e fiducioso. Sappiamo che affrontiamo un organico superiore, lavoriamo per avvicinarsi a squadre così. Speriamo col lavoro di riuscirci. Sarà un modo per misurarci. [...] Chi aveva dei dubbi che faticasse a calarsi nel contesto nel quale è stato catapultato dovrà ricredersi. A Gasp è bastato pochissimo per capire un po' tutto. Dentro e fuori Trigoria. [...] Per ora, anche se non lo rimarca, sta facendo con il materiale dello. scorso anno. E così è difficile sorprendere tatticamente l'avversario. Ci ha provato una volta con il Torino e ha rimediato l'unica sconfitta in campionato. Ma l'ipotesi Dybala falso nove continua ad aleggiare nell'aria e lo tenterà fino all'ultimo [...]

(Il Messaggero)